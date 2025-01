De predikant bepaalde zijn gehoor bij 2 Korinthe 13:13.

Na de preek werd ds. Van Meggelen toegesproken door scriba ouderling J. van Ooijen namens de kerkenraad, kerkvoogdij en gemeente. De gemeente zong de scheidende predikant en zijn gezin Psalm 37:2 en 3 toe. Daarna sprak ds. Van Meggelen nog een kort dankwoord.

Ds. Van Meggelen diende de hhg in Nederhemert sinds 2019. Daarvoor stond hij in Nieuw-Lekkerland (2014).

De hhg te Montfoort was vacant sinds het vertrek van ds. R.W. Mulder in juni vorig jaar.