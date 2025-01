Ziekteverzuim blijft gelijk in 2024 na lichte daling in december

Het gemiddelde verzuimpercentage kwam vorig jaar uit op 4,7 procent. In december daalde het verzuim licht tot 4,8 procent, van 4,9 procent in november. Dat is volgens de arbodiensten het laagste verzuimpercentage in de maand december in vier jaar tijd. Vergeleken met december 2023 waren er afgelopen december minder ziekmeldingen met griepachtige klachten als oorzaak. Dat is opvallend, omdat het verzuim door griepachtige klachten in december, ondanks de kerstvakantie, normaal gesproken stijgt.

Het griepseizoen verloopt, na een stevige start aan het begin van de herfst, volgens de arbodiensten tot nu toe zonder grote schommelingen. „Het meest opvallend was de maand september toen er 67 procent meer ziekmeldingen waren dan de maand ervoor. In oktober was er ook meer verzuim door griepachtige klachten, maar in november en december bleef dat stabiel”, aldus Van Wijngaarden. Hij verwacht dat de verzuimpiek door griepachtige klachten nog moet komen.