Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken spoedig naar Panama

Het zal naar verwachting de eerste buitenlandreis worden van Rubio als minister van Buitenlandse Zaken. Ook Guatemala, El Salvador, Costa Rica en de Dominicaanse Republiek zal hij daarbij aandoen.

Trump heeft de afgelopen tijd aangegeven dat hij het Panamakanaal „wil terugnemen”. Het is een van de belangrijkste waterwegen ter wereld. De VS legden het kanaal begin vorige eeuw aan. In 1999 is het overgedragen aan Panama, maar volgens Trump was dat een fout omdat het land te veel geld vraagt voor de doorvaart.

Panama heeft bij de Verenigde Naties alarm geslagen over de uitspraken van Trump.