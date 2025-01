Cijfers over drugsvangsten bekendgemaakt

Cocaïne is al jaren de meest onderschepte drug. Al werd er in het eerste halfjaar van vorig jaar fors minder cocaïne in beslag genomen in Nederlandse zeehavens. Het ging om 16.000 kilo, terwijl in het eerste half jaar van 2023 nog ruim 28.000 kilo werd gevonden. In heel 2023 werd in Nederland 59.116 kilo cocaïne onderschept, het meeste in de havens van Rotterdam en Vlissingen. De drugs waren voornamelijk afkomstig uit Ecuador.

Om de smokkel van drugs uit Zuid-Amerika tegen te gaan zijn verschillende maatregelen genomen. Zo is in een aantal landen een contactpersoon geplaatst en werkt de douane in Brazilië samen bij het analyseren van scanbeelden. Daarnaast is het aantal medewerkers dat betrokken is bij de controles van containers verminderd en worden de controles korter van tevoren aangekondigd. Dat moet de kans op infiltratie door criminelen verkleinen. Ook worden zendingen uit risicolanden apart gezet om ze beter te kunnen beveiligen en wordt op Europees niveau nauwer samengewerkt.