Meer aanbod commercieel vastgoed door faillissementen, meldt NVM

„Na een aantal moeilijke jaren is dit wellicht een voorbode van een verbeterd sentiment in de commerciële vastgoedmarkt”, aldus NVM Business. Zo zorgde volgens de organisatie onder meer de dalende rente ervoor dat beleggers weer in beweging kwamen. Zij belegden in totaal ongeveer 1,8 miljard euro, vooral in logistiek vastgoed.

Vooral in de grote steden is het aanbod van kantoorruimtes gegroeid, met name in Amsterdam. Dit geldt ook voor de verkoop of verhuur ervan, de zogenoemde opname van commercieel vastgoed. Het afgelopen kwartaal werd in totaal ruim 4,3 miljoen vierkante meter aan commercieel vastgoed aangeboden, 4 procent meer dan een jaar eerder. De opname van kantoorpanden steeg met 30 procent naar 307.200 vierkante meter.

Steeds meer winkelpanden komen leeg te staan, stelt NVM Business, mede door faillissementen en stoppende ondernemers. Zo werd winkelketen Blokker in november failliet verklaard. Blokker had toen in Nederland bijna vierhonderd winkels, inclusief 45 franchisefilialen die buiten het faillissement vielen. In het vierde kwartaal werd volgens de brancheorganisatie in totaal bijna 1,4 miljoen vierkante meter aan winkelpanden aangeboden, 5 procent meer dan in het laatste kwartaal van 2023. Daarnaast werd 163.600 vierkante meter aan winkelpanden verkocht of verhuurd. Dit is 3 procent meer dan een jaar eerder en 20 procent meer vergeleken met het derde kwartaal van 2024.

Ook het aanbod en de opname van andere soorten bedrijfspanden zijn gestegen. Ondanks die ontwikkeling is er volgens NVM Business nog steeds een groot tekort aan geschikte panden, wat leidt tot stijgende prijzen. Tegelijk heeft de nieuwbouw last van onder meer een tekort aan bouwgrond en hoge kosten. Het afgelopen kwartaal werd 8,98 miljoen vierkante meter aan bedrijfsruimtes aangeboden, een toename op jaarbasis van 21 procent. De verkoop en verhuur steeg met 8 procent en kwam uit op ongeveer 1,2 miljoen vierkante meter.