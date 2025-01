Staten Utrecht bezorgd over hoge kosten renovatie provinciehuis

Het achttien verdiepingen tellende provinciehuis in Utrecht-Oost dateert uit 1995. Het gebouw is toe aan een forse opknapbeurt. Bovendien wil het provinciebestuur een aantal maatregelen nemen om het pand te verduurzamen. Utrecht wil dat het provinciaal vastgoed in 2035 energieneutraal is.

Statenlid Sjors Nagtegaal van UtrechtNu! zei dat het om „enorm veel geld” gaat en stelde dat het college van Gedeputeerde Staten „zich wel erg veel eisen heeft opgelegd om in 2035 klimaatneutraal” te zijn. Hij zei dat zijn fractie nog niet toe is aan het nemen van een besluit over het voorstel. Hij wil dat er eerst meer opties op tafel komen, zoals het verhuizen naar een andere locatie.

Ook Volt plaatste kanttekeningen. Statenlid Anneloes Blekxtoon onderstreepte het belang van verduurzaming, maar liet weten ook meer informatie nodig te hebben om een goede afweging te kunnen maken. Ze wees erop dat de provincie zelf slechts 35 procent van het pand gebruikt en de rest verhuurt. „Zitten er geen risico’s aan het feit dat we een groot deel verhuren, als het op de markt minder goed gaat”, vroeg Blekxtoon zich af.

GroenLinks noemde het door Gedeputeerde Staten voorgestelde plan „gepast en goed onderbouwd”. ChristenUnie liet weten te „kunnen leven met het scenario” en stelde uit te kijken naar suggesties voor alternatieven die andere fracties voor ogen hebben. Ook D66 reageerde positief op het plan.

Gedeputeerde Has Bakker (klimaat) erkende dat het verduurzamen en opknappen veel geld kost en dat het provinciebestuur had gehoopt dat de bedragen lager zouden zijn. Verder benadrukte Bakker dat als de Staten instemmen met het collegevoorstel ze nog niet meteen besluiten om 101 miljoen euro vrij te maken.