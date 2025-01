Zuid-Hollandse politiek probeert afschot damherten te voorkomen

Het onderwerp is op de agenda gezet voor de Statenvergadering van volgende week. De Volt-fractie dient dan een voorstel (motie) in om de damherten te beheren in plaats van ze allemaal af te schieten. Van de vier coalitiepartijen lijkt BBB dat plan te steunen, net als vrijwel alle partijen uit de oppositie. Daarmee tekent zich een meerderheid af. GroenLinks-PvdA, VVD en CDA willen de huidige lijn van de provincie niet veranderen zolang de zaak bij de rechter ligt, zeiden ze woensdag tijdens een commissievergadering.

Diverse organisaties, waaronder Animal Rights, Fauna4Life en een actiegroep uit de Hoeksche Waard, hebben bij de rechter beroep aangetekend tegen het besluit van de provincie om de damherten af te schieten. Vooruitlopend op een rechtszaak hebben ze gezamenlijk afgesproken om tot 1 maart met de provincie te praten of er mogelijk toch een gezamenlijke oplossing kan komen.

Al 25 jaar leven er damherten in de polder van de Zuid-Hollandse plattelandsgemeente. De provincie wilde de dieren enkele jaren geleden al gaan afschieten, omdat ze schade zouden aanrichten aan de landbouw en voor gevaarlijke situaties op de weg zouden zorgen. De rechter bepaalde toen echter dat Zuid-Holland dat besluit beter moest onderbouwen. De provincie kwam vorig jaar, na uitgebreid onderzoek door deskundigen, opnieuw tot de conclusie dat de ‘nulstand’ de enige reële optie is.

„We hebben hier zorgvuldig over nagedacht en alle consequenties tegen elkaar afgewogen”, aldus gedeputeerde Berend Potjer (natuur, GroenLinks-PvdA). „We moeten een juridisch houdbaar besluit nemen en wij denken dat het afschieten van alle damherten het beste is voor dit gebied.” Als de Staten hem volgende week opdragen toch voor beheer te gaan, moet het college het besluit heroverwegen. Forum voor Democratie overweegt een motie van treurnis in te dienen tegen Potjer om de hele gang van zaken.