Chipbedrijven stijgen op Damrak na aankondiging AI-initiatief

OpenAI, Oracle en SoftBank willen beginnen met het bouwen van een eerste datacenter in Texas en zijn van plan later ook op andere plekken datacenters te bouwen. De drie bedrijven hebben samen met andere aandeelhouders van Stargate al 100 miljard dollar toegezegd dat direct kan worden ingezet. De rest van de investeringen wordt naar verwachting in de komende vier jaar gedaan.

Ondanks de koerswinsten van de chipbedrijven eindigde de AEX-index een fractie lager op 914,45 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 835,78 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 1 procent. Die in Londen daalde een fractie.

Universal Music Group (UMG) zakte 0,8 procent. Persbureau Bloomberg meldde op basis van bronnen dat een grote aandeelhouder ruim 7 miljoen aandelen van de muziekgroep wil verkopen.

In de MidKap steeg Flow Traders 0,9 procent, ondanks dat de flitshandelaar door Oddo BHF van de kooplijst werd gehaald.

JDE Peet’s zakte 5,9 procent. Het moederconcern van Douwe Egberts en Pickwick heeft bekendgemaakt dat zijn financieel topman Scott Gray terugtreedt. Gray verhuist met zijn gezin terug naar de Verenigde Staten. JDE Peet’s heeft al een opvolger gevonden die van buiten het concern komt, maar maakt de naam van deze persoon pas bekend bij de publicatie van de jaarcijfers eind februari.

Adidas steeg in Duitsland 6 procent. Het Duitse sportmerk boekte afgelopen jaar meer winst dan verwacht. Adidas verhoogde in oktober al voor de derde keer zijn winstverwachting vanwege de grote vraag naar zijn retrosneakers en de beter dan verwachte verkoop van de overgebleven voorraden Yeezy-schoenen van rapper Kanye ’Ye’ West.

In Londen verloor easyJet 5,2 procent. De Britse luchtvaartmaatschappij heeft in het afgelopen kwartaal meer passagiers vervoerd en is positief gestemd over de boekingen voor de komende zomerperiode. De resultaten vielen echter tegen.