Urenlange storing in registratiesysteem 112-meldkamers

De storing ontstond rond het middaguur en is aan het einde van de middag verholpen. Volgens de woordvoerder konden de „primaire processen” in die periode gewoon doorgaan. „Het systeem waar de storing in zat, is bedoeld voor het loggen van meldingen”, zegt hij. „We konden dus wel gewoon gesprekken aannemen en de hulpdiensten buiten aansturen.” Het gaat om de hulpverleningsdiensten van de politie, ambulancezorg en brandweer.

Over de oorzaak van de storing is niets bekendgemaakt. Ook is onduidelijk of de storing verband houdt met een landelijke storing waar de Amsterdamse zender AT5 eerder deze maand over schreef. Centralisten konden toen meldingen en adresgegevens niet meteen in het systeem zetten.