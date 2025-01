TEFAF-fonds laat fameus middeleeuws handschrift restaureren

Binnenland

Het restauratiefonds van de internationale kunstbeurs TEFAF, die in maart weer plaatsvindt in Maastricht, gaat een van de belangrijkste verluchte handschriften uit de middeleeuwen helpen redden met een subsidie van 50.000 euro. Het gaat om het fameuze 15e-eeuws getijdenboek dat werd gemaakt voor de Franse hertog Jan van Berry. Hij was een broer van Karel V van Frankrijk en een groot liefhebber van kunst, die ook nog in het bezit was van een forse bibliotheek. Het getijdenboek werd geïllustreerd door onder anderen de beroemde Gebroeders van Limburg.