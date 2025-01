Duitsland onderzoekt gelekte kritiek op Trump

De brief van de Duitse ambassadeur in de VS was onder meer ingezien door persbureau Reuters. De tekst dateert nog van voor de beëdiging van Donald Trump. De diplomaat voorspelde volgens Reuters onder meer dat democratische principes ondermijnd zullen worden, dat politiediensten en media ingezet zullen worden voor politieke doeleinden en dat grote techbedrijven feitelijk mee gaan regeren. Hij verwacht ook dat macht wordt geconcentreerd bij de president, ten koste van het parlement en de staten.

Het lekken van het bericht is pijnlijk voor de Duitse regering. Bondskanselier Olaf Scholz wilde er eerder niet op reageren. Oppositieleider Friedrich Merz sprak op de radio over „activistisch” taalgebruik en stelde dat de brief met opzet naar buiten is gebracht. De christendemocraat waarschuwde ook dat het lek slecht kan uitpakken voor de relatie met de regering van president Trump.