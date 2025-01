FNV eist actieplan Qbuzz na klachten buschauffeurs Zuid-Holland

De vakbond besloot na verhalen in de media en signalen van chauffeurs de enquête te houden onder het Qbuzz-personeel. Bijna 270 chauffeurs vulden de vragenlijst in. „Zo’n 85 procent van de ondervraagden geeft aan lichamelijke klachten als spanning en stress te ervaren, dat is schrikbarend”, zegt Oguz Sükür, FNV-bestuurder in de regio Zuidwest. „Qbuzz geeft steeds aan dat de situatie verbetert, maar dat komt niet overeen met wat de chauffeurs ervaren.”

Volgens Sükür wilden sommige chauffeurs eind vorige maand het werk al neerleggen. „Ze zaten zo in de stress, dat ze er geen zin meer in hadden. Het is nog te vroeg om te speculeren over collectieve acties. Qbuzz is nu eerst aan zet.”

Qbuzz laat weten FNV te hebben uitgenodigd voor een gesprek op korte termijn. „We werken hard aan oplossingen, zodat het iedere dag beter gaat”, aldus een woordvoerder. Een mogelijke staking door het personeel zou daarbij niet helpen, aldus Qbuzz. „In onze ogen gaat het oplossen van problemen en uitdagingen sneller door constructief met elkaar in gesprek te gaan.”

De start van de nieuwe ov-concessie verloopt chaotisch met veel overlast voor de reizigers, vooral omdat een groot deel van de door Qbuzz bestelde elektrische bussen niet op tijd klaar was. De Provinciale Staten van Zuid-Holland bespreken volgende week de vervoersproblemen in steden als Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden en Katwijk. De provincie bereidt een boete voor Qbuzz voor, omdat het bedrijf zich niet aan de afspraken heeft gehouden.