Taakstraffen voor verdachten ongeval na verkeersruzie op A6

De ruzie tussen Eelke T. (48) en Selima Z. ontstond al op de Havendreef in Almere. Op de A6 kwamen zij elkaar weer tegen, zaten zij elkaar hinderlijk in de weg en haalden zij gevaarlijke manoeuvres uit. Nadat T. zijn auto midden op de snelweg had stilgezet, klapte de niet bij de ruzie betrokken auto op die van Z. De actie van T. kwalificeerde de rechter als „zeer gevaarlijk, onbegrijpelijk gedrag”. Enkele seconden voordat hij zijn auto tot stilstand bracht, reed hij nog ruim 90 kilometer per uur. T. zat met vijf gezinsleden in zijn auto; zij bleven allen ongedeerd.

De rechtbank legde T. conform de eis van het Openbaar Ministerie 240 uur taakstraf op. Tegen Z. had het OM 80 uur taakstraf geëist, maar dat vond de rechter „onvoldoende recht” doen aan de ernst van de feiten. De vrouw kreeg 120 uur werkstraf opgelegd. De rechtbank wees er in het vonnis onder meer op dat Z. in de jaren voorafgaand aan het ongeluk op de A6 al vele registraties op haar naam had gekregen door verkeersovertredingen. Beide verdachten kregen van de rechter ook een tijdelijke rijontzegging.

De rechtbank woog in het voordeel van beiden mee dat het lang heeft geduurd voordat de zaak werd behandeld. Zowel T. als Z. heeft spijt betuigd. Zij waren niet bij de uitspraak aanwezig.