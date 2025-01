Techniekbranche: Nederland loopt vast zonder stikstofmaatregelen

Terpstra verwijst naar het eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek in 2020 over een structurele aanpak van stikstof op de lange termijn. „Er ligt al sinds 2020 een duidelijk rapport van de commissie Remkes waarin staat welke maatregelen nodig zijn. Het is hoog tijd dat die worden genomen, anders loopt Nederland compleet vast.”

De stikstofuitstoot van bouwbedrijven is beperkt, stelt hij verder. „We moeten nu snel maatregelen nemen in de sectoren waar de meeste reductie mogelijk is. Uitstel van maatregelen maakt de problemen alleen maar erger. Dat kan ons land zich niet langer permitteren. Het is cruciaal dat de duurzame woningbouw, de renovatie en versterking van onze infrastructuur, zoals tunnels en bruggen en de energietransitie door kunnen gaan.”