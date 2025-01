MOB: stikstofuitspraak is mooie opsteker voor zaken die nog lopen

Ook Valentijn Wösten, de juridisch adviseur die vaak stikstofzaken voor MOB voert, is blij verrast. „Greenpeace krijgt op bijna alle punten gelijk. Om het stikstofdoel van 2030 te halen moet het kabinet vandaag nog aan de slag.”

Of het huidige kabinet dat ook gaat doen, dat is de vraag, erkent Wösten. „Maar we leven gelukkig in een democratie en het is nu aan de oppositie om de discussie over vergunningsrechten te heropenen. De uitstoot moet omlaag en daarvoor zullen vergunningen moeten worden ingetrokken.”