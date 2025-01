Holman (NSC): minister moet duidelijkheid geven na stikstofvonnis

„Minister Wiersma is natuurlijk wel voor een hele moeilijke opgave gezet”, zegt Holman over de bewindsvrouw die verantwoordelijk is voor het stikstofbeleid. De rechter oordeelde dat de maatregelen van het vorige kabinet al tekortschoten, en wees erop dat dit kabinet stopte met het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het stikstoffonds. „Nu komt deze uitspraak erbij. Ze zal een stukje helderheid en duidelijkheid moeten geven over wat ze gaat doen en wat dat betekent.”

Hij wijst erop dat de minister al nieuw beleid aan het voorbereiden was. „Die zullen komen en dan gaan we het zien hoe die plannen vallen.”

Holman gaat niet direct mee in de uitlatingen van zijn regeringspartners PVV en BBB dat de regels dan misschien maar moeten worden aangepast. Zijn partij is wel kritisch op de „modellenwereld” waarop het stikstofbeleid volgens NSC deels is gebaseerd. Maar hij verwacht wel actie op twee andere aspecten van de uitspraak, namelijk dat de stikstofuitstoot omlaag moet en dat de natuur moet herstellen.