LTO: uitspraak heeft enorme impact voor boeren en hele economie

„Ondanks de grote inspanningen die boeren en tuinders de voorbije jaren hebben genomen, en de vrijwillige opkoopregelingen die momenteel lopen en waarvan de grote effecten nog niet in beeld zijn, heeft de uitspraak vergaande consequenties voor het toekomstperspectief van boeren en tuinders. En voor de hele Nederlandse economie”, aldus Koopmans.

De rechtbank heeft woensdag besloten dat de Staat de stikstofdoelen voor 2030 moet halen. „De maatregelen die daarvoor noodzakelijk zijn, zullen een ongekende impact hebben op de agrarische sector, de woningbouw en de Nederlandse economie in totaal. Deze uitspraak toont de absolute noodzaak aan om de huidige wet aan te passen.”

LTO zal hiervoor concrete voorstellen doen. „We verdiepen ons momenteel in het vonnis en publiceren zo snel mogelijk een nadere analyse. Dan laten we ook weten welke acties LTO aan deze uitspraak verbindt.” De rechter heeft onder meer bepaald dat de Staat voor 31 december 2030 moet zorgen dat op de helft van de stikstofgevoelige natuur niet meer stikstof neerkomt dan die natuur aankan, zoals in de wet is vastgelegd.