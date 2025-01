Metaalunie: karig herstel voor mkb-bedrijven in metaalsector

Economie

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaalsector heeft in het laatste kwartaal van 2024 een karig herstel laten zien, na een teleurstellend derde kwartaal. Dat meldt Koninklijke Metaalunie in de economische barometer van de sector. Na de zomerdip van het derde kwartaal is er volgens de branchevereniging normaal gesproken in het vierde kwartaal juist sprake van een stevig herstel. Een op de vier bedrijven had in het afgelopen kwartaal echter een slechtere orderportefeuille dan in het derde kwartaal, terwijl deze bij slechts een op de vijf beter was.