Nederlandse bloemenexport groeit weer door Britse vraag

De bloemen- en plantenexport naar Polen steeg het sterkst met bijna 19 procent. De export naar Frankrijk presteerde het zwakst, met een daling van 6 procent.

„Na twee jaren van krimp realiseren we weer groei, maar we staan voor aanzienlijke uitdagingen”, zegt Matthijs Mesken, directeur van de VGB, in een toelichting. Hij wijst op de druk op winstmarges. „Handelaren moeten duurder inkopen, terwijl ze te maken hebben met oplopende kosten voor arbeid, inspecties, transport, energie en veilingkosten. Het is niet mogelijk om al deze kosten door te berekenen aan klanten”, vervolgt de directeur.