ASML, Besi en ASMI bij stijgers op Damrak na AI-initiatief Trump

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 916,29 punten. ASML, Besi en ASMI wonnen tot 0,7 procent. De MidKap daalde 0,1 procent tot 840,83 punten. De beurzen in Parijs en Londen klommen tot 0,4 procent.

De DAX in Frankfurt steeg 0,8 procent, mede dankzij een sterke koerswinst van Adidas (plus 6 procent). Het Duitse sportmerk boekte afgelopen jaar meer winst dan verwacht. Adidas verhoogde in oktober al voor de derde keer zijn winstverwachting vanwege de grote vraag naar zijn retrosneakers en de beter dan verwachte verkoop van de resterende voorraden Yeezy-schoenen van rapper Kanye ’Ye’ West.

Beleggers bleven verder voorzichtig door de waarschuwing van Trump dat de Europese Unie te maken krijgt met tarieven als het blok niet snel de handelsonevenwichtigheden met de VS herstelt. Daarnaast overweegt de Amerikaanse president om op 1 februari een tarief van 10 procent op te leggen aan importgoederen uit China.

Universal Music Group (UMG) was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 1,5 procent. Persbureau Bloomberg meldde op basis van bronnen dat een grote aandeelhouder ruim 7 miljoen aandelen van de muziekgroep wil verkopen. De banken ABN AMRO en ING volgden met minnen van 0,8 procent.

In de MidKap zakte Flow Traders ruim 2 procent. De flitshandelaar werd door Oddo BHF van de kooplijst gehaald. Metalengroep AMG sloot de rij, met een verlies van 4 procent. Laadpalenmaker Alfen was de sterkste stijger, met een winst van 1,6 procent. In Londen verloor easyJet 4,5 procent, na tegenvallende resultaten van de Britse budgetmaatschappij.

De euro was 1,0412 dollar waard, tegen 1,0419 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 75,49 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 79,05 dollar per vat.