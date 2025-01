Toch geen extra maatregelen tegen herhaling toeslagenaffaire

De Kamer bleek vorige week ontevreden over de manier waarop het kabinet aan de slag gaat met de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid. De enquêtecommissie adviseerde tal van vervolgacties om een soortgelijk debacle als de toeslagenaffaire in de toekomst te voorkomen.

Een Kamermeerderheid sprak tijdens een debat over het enquêterapport uit dat de regering „geen recht doet aan het belangrijke werk van de enquêtecommissie”. De oppositiepartijen GL/PvdA, D66, CDA, SP, CU, PvdD, Volt en Denk eisten daarbovenop, met steun van regeringspartij VVD, extra maatregelen van de regering. Binnen twee maanden zou er een schep bovenop moeten. Minister Van Hijum (Sociale Zaken) keerde zich tegen deze motie, vanwege de acute financiële consequenties.

Na afloop van het debat trok de VVD zich terug. Daarmee verviel de Kamermeerderheid; de steun van de liberalen was doorslaggevend.

Tijdens de stemmingen deze week bleek eveneens dat een aangepaste motie, waarin de oppositiepartijen hun eisen afzwakten, niet op voldoende steun kon rekenen.

Het gevolg daarvan is dat de regering kan vasthouden aan het voornemen om geen werk te maken van een recht op persoonlijk contact voor burgers met medewerkers van een uitvoeringsinstantie. Ook krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens minder geld dan de enquêtecommissie adviseerde.

Op tal van andere punten neemt de regering de aanbevelingen van de enquêtecommissie wel over. Al is bijvoorbeeld nog onduidelijk over hoe de financiële consequenties van het afschaffen van de toeslagen betaald gaan worden.