Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE’s

VEH kreeg in een maand tijd honderden meldingen van VvE-bestuurders, bewoners en beheerders die tegen problemen aanlopen bij het openen van een (spaar)rekening, wat volgens de belangenvereniging voor huizenbezitters wettelijk verplicht is. In sommige gevallen werden VvE’s geweigerd. „Zware bankcontroles, bedoeld om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan, hebben buitenproportionele gevolgen voor VvE’s”, stelt VEH.

Bestuurders van VvE’s moeten veelal „onnavolgbare, complexe en trage procedures” doorlopen bij een bank om een rekening te openen. „Velen lopen hierop vast”, constateert VEH in aanloop naar een commissiedebat over het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering in de Tweede Kamer woensdag.

Ook VvE’s met een bankrekening ervaren volgens VEH vaak problemen, bijvoorbeeld als een bestuurslid verhuist. „Dan volgt een wirwar aan administratieve rompslomp waardoor de continuïteit van inkomsten en betalingen vastloopt”, stelt de belangenorganisatie.

Volgens VEH vormen VvE’s een laag risico op witwassen en financiering van terrorisme. „Na een snelle screening zou het merendeel van de VvE’s daarom eenvoudig een spaar- en betaalrekening moeten kunnen openen”, stelt de belangenvereniging. Nederland telt 135.000 VvE’s met in totaal 1,4 miljoen koop- en huurappartementen.