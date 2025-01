Vijfde editie van Namen Lezen gaat van start in Kamp Westerbork

De 89-jarige Eva Weyl, die in de Tweede Wereldoorlog met haar ouders gevangenzat in kamp Westerbork, leest woensdag samen met haar kleindochter de eerste namen voor. Het eerste slachtoffer dat zij noemen, is de Amsterdamse peuter Anny Aa, die in de Tweede Wereldoorlog met haar ouders en zus werd vermoord in vernietigingskamp Sobibor.

Onder anderen de burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam), Jan van Zanen (Den Haag), Sybrand Buma (Leeuwarden) en Peter Snijders (Zwolle) hebben woensdag een leesbeurt. Hetzelfde geldt in de dagen daarna voor enkele andere burgemeesters, Tweede Kamerleden, presentatoren, schrijvers en artiesten. Onder hen zijn de auteurs Arnon Grunberg en Jessica Durlacher en de presentatoren Janine Abbring, Jeroen Wollaars en Ruben Nicolai. Iedere leesbeurt duurt tien minuten. Op vrijdag worden twee leesbeurten overgeslagen in verband met de sabbat, de wekelijkse Joodse rustdag. Een dag later wordt het einde van de sabbat gemarkeerd door één leesbeurt over te slaan.

De laatste naam die op maandag 27 januari wordt voorgelezen is van Heinrich Zysmanowicz, die in 1942 op 19-jarige leeftijd in Auschwitz werd vermoord. In totaal zijn er dan zo’n 104.000 namen voorgelezen van Joden, Sinti en Roma die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Voor het eerst worden dit jaar ook namen voorgelezen van onder anderen Joodse vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk en van Nederlanders die vanuit België of Frankrijk zijn gedeporteerd.

Het Namen Lezen is te volgen via een livestream op de website van de NOS en op het kampterrein zelf. Geïnteresseerden hoeven zich daarvoor niet van tevoren aan te melden.