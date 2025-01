Prinses Margriet heropent vernieuwd Herinneringscentrum Apeldoorn

Het Apeldoornsche Bosch was een Joods-psychiatrisch ziekenhuis dat in de nacht van 21 op 22 januari 1943 werd gesloten door de nazi’s. Bijna 1100 patiënten, medewerkers en hun gezinnen werden per trein naar Auschwitz gedeporteerd en daar vermoord. Niet veel later werden nog 265 mensen naar Westerbork gebracht. Slechts 21 medewerkers overleefden de oorlog.

Tv-presentator Erik Dijkstra heette de ongeveer driehonderd aanwezigen welkom, voorafgaand aan de officiële opening. Hij noemde de gebeurtenissen die 82 jaar geleden plaatsvonden „een gitzwarte bladzijde”. Hij zei te hopen dat de heropening van het herinneringscentrum bijdraagt aan de bekendheid van wat er gebeurd is in het Apeldoornsche Bosch.

Nabestaanden

Onder de genodigden bij de bijeenkomst bevonden zich naast de 82-jarige prinses en haar echtgenoot onder anderen staatssecretaris Jurgen Nobel van Participatie en Integratie, de Israëlische ambassadeur in Nederland, vertegenwoordigers van Duitsland en België en NS-directeur Wouter Koolmees. Ook waren er nabestaanden van de slachtoffers. Ze luisterden naar verhalen die te maken hebben met het Apeldoornsche Bosch.

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven kregen na de opening een rondleiding door het vernieuwde centrum. Ook spraken ze met medewerkers. De prinses en haar man waren twee jaar geleden ook bij de herdenking van 80 jaar Apeldoornsche Bosch.