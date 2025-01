Senatoren VS ontvangen nieuwe beschuldigingen tegen Hegseth

De voormalige televisiepersoonlijkheid Hegseth gold al als de meest omstreden ministerskandidaat. Er waren beschuldigingen van seksueel wangedrag en alcoholmisbruik. De kritiek komt dit keer van Danielle Diettrich Hegseth, de ex-vrouw van de broer van Hegseth. Ze zegt volgens The New York Times dat hij zich onvoorspelbaar en agressief gedroeg tegen zijn partner.

De schoonzus van de ministerskandidaat noemt een situatie waarin zijn toenmalige echtgenote zich in een kast moest verstoppen omdat ze vreesde voor haar veiligheid. Ook zou Hegseth zowel in het openbaar als privé vaak veel hebben gedronken. Danielle Diettrich Hegseth zegt al met de FBI te hebben gesproken en nu ook een beroep op de Senaat te doen om zijn benoeming tegen te houden.

Hegseth liet via zijn advocaat weten dat hij de beschuldigingen tegenspreekt, maar volgens bronnen van The New York Times hebben meerdere Republikeinen aangegeven de nieuwe informatie zorgelijk te vinden. Dat kan zijn aanstelling tot minister compliceren, want de Senaat moet daar nog over stemmen. Ex-vrouw Samantha Hegseth wilde tegenover NBC News niet in detail treden over de beschuldigingen, maar zei wel dat er „geen lichamelijk geweld” was in haar relatie.