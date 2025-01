Tesla daalt op Wall Street na opdracht Trump over stekkerauto’s

De richtlijn is onderdeel van een breed presidentieel besluit over energie. Daarin wordt steun voor elektrische voertuigen omschreven als „slecht doordachte, door de overheid opgelegde marktverstoring”. Ook andere fabrikanten van elektrische voertuigen lieten minnen zien. Rivian Automotive en Lucid Group daalden tot bijna 7 procent.

De Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent in de plus op 44.025,81 punten. De brede S&P 500-index klom 0,9 procent naar 6049,24 punten. Techgraadmeter Nasdaq eindigde 0,6 procent hoger op 19.756,78 punten. Beleggers reageerden opgelucht dat Trump na zijn inauguratie niet meteen nieuwe importheffingen heeft ingevoerd op buitenlandse producten.

Oracle steeg 7,2 procent. Bronnen vertelden tegen onder andere CBS News dat Trump dinsdag een investering van maximaal 500 miljard dollar in AI-infrastructuur aankondigt. Het geld is voor Stargate, een nieuw samenwerkingsverband dat het Amerikaanse softwareconcern zou willen oprichten met OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, en SoftBank. Stargate zal volgens de bronnen beginnen met een datacenterproject in Texas en daarna uitbreiden naar andere staten.

OpenAI-toeleverancier Nvidia klom 2,3 procent. Het sentiment over de kansen voor AI-bedrijven was sowieso positief. Trump heeft maandag een presidentieel decreet van zijn voorganger Joe Biden uit 2023 ingetrokken dat bedoeld was om de risico’s van AI voor consumenten, werknemers en de nationale veiligheid te beperken. Nu lijken AI-bedrijven dus meer vrijheid te krijgen.

3M klom 4,2 procent. Het industrieconcern presteerde afgelopen kwartaal in lijn met de verwachtingen, maar gaf volgens kenners een sterke winstverwachting af voor dit jaar. Apple daalde 3,7 procent. De iPhone-maker werd door Jefferies op de verkooplijst gezet. De zakenbank waarschuwde daarbij voor een tegenvallende omzet van Apple.