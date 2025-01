Tijdelijke oplossing voor declaratieprobleem in GGZ

De tegemoetkoming is voor de grotere zorgaanbieders en partijen die contracten hebben met zorgverzekeraars. Enkele leden van de Nederlandse GGZ zijn „grensgevallen”, maar de branchevereniging is hierover in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland. Kleinschalige ggz-aanbieders kunnen cliënten in een verklaring toestemming laten geven voor het delen van informatie over hun klachten met de zorgverzekeraar.

De regels die het mogelijk maakten om informatie over de klachten van een patiënt met de verzekeraar te delen, gelden sinds begin dit jaar niet meer. Hoewel verantwoordelijk staatssecretaris Vincent Karremans zorgaanbieders verzekerde dat ze de informatie konden blijven doorgeven zonder hun beroepsgeheim te schenden, ontstond onrust onder zorgverleners.

Daarop verzochten de zorgaanbieders nadrukkelijk om afspraken in regels vast te leggen. Naar verwachting komt het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport in april met een regeling. Tot die tijd geldt de tijdelijke oplossing.

Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse GGZ noemt de toezegging „een grote stap voorwaarts en een doorbraak in de financiële onzekerheid die onze leden ervaren”. Tegelijkertijd blijft het volgens haar een „onwenselijke situatie die om maatwerk vraagt”. Ze vertrouwt er daarom op dat er zo min mogelijk administratieve lasten bij komen kijken en het ministerie zo snel mogelijk met de regeling komt.