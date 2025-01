Trump trekt beveiliging van voormalig topadviseur in

Bolton was topadviseur van Trump tijdens zijn eerste ambtsperiode, maar had later veel kritiek op zijn voormalige baas. Hij noemde Trump in een boek ongeschikt voor het presidentschap.

De Secret Service bewaakt Bolton nog omdat hij bedreigd zou worden vanuit Iraanse hoek. Trump trok zijn beveiliging jaren geleden ook al in, maar dat besluit draaide zijn opvolger Joe Biden later terug.

Bolton zegt tegen CNN dat het „teleurstellend, maar niet verrassend is” dat Trump zijn beveiliging nu weer opheft. Hij zegt dat hij ook kritiek had op het beleid van Biden, maar dat die toch besloot om hem weer te laten bewaken.