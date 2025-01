CNN: oud-leider Proud Boys vrijgelaten na gratie Trump

President Donald Trump verleende Tarrio en andere betrokkenen bij de bestorming gratie nadat hij maandag was aangetreden. Tarrio zat van alle veroordeelden de langste gevangenisstraf uit. Zijn advocaat bevestigt tegenover CNN dat hij is vrijgelaten.

Tarrio gold ook voor de rellen van 6 januari 2021 als een bekend figuur in uiterst-rechtse kringen. Hij was zelf niet in Washington toen de bestorming plaatsvond. Tarrio was enkele dagen eerder de stad uitgezet door de autoriteiten.

De militieleider was volgens aanklagers wel betrokken bij het voorbereiden van de Capitoolbestorming. Ook zou hij relschoppers hebben aangemoedigd via sociale media.

De Proud Boys speelden volgens de autoriteiten een centrale rol bij de rellen van 6 januari. Aanhangers van Trump probeerden toen te voorkomen dat het parlement de uitslag zou bekrachtigen van de door hem verloren verkiezingen.

Leden van de rechtse militie zouden tijdens de rellen andere aanhangers van Trump hebben opgehitst. Ook zochten ze zelf de confrontatie met de politie.

Trump had in aanloop naar de rellen volgehouden dat hij de verkiezingen door fraude had verloren. Hij had zich eerder tijdens een debat op televisie al tot de Proud Boys gericht met de woorden „stand back and stand by”: sta paraat.

Tarrio reageerde destijds op sociale media met de woorden „we staan klaar, sir”.