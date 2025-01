Fondsen op Damrak lager om onduidelijkheid invoertarieven Trump

Na zijn inauguratie maandag heeft Trump bekendgemaakt dat de importheffingen van 25 procent die hij overweegt voor producten uit Mexico en Canada kunnen ingaan op 1 februari. Maar hij heeft ook gezegd dat hij nog niet klaar is om een universele heffing in te voeren. Tijdens zijn campagne dreigde hij nog met importheffingen tot 20 procent op goederen uit onder meer Europa.

De AEX-index sloot 0,3 procent lager op 914,64 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 841,33 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,5 procent.

Beleggers op het Damrak waren een dag na de inauguratie van Trump terughoudend. RELX en Wolters Kluwer stonden bovenaan de AEX-index en stegen beide 0,9 procent. Kenners van de Amerikaanse bank JPMorgan hebben de koersdoelen voor de twee informatieleveranciers verhoogd.

ASML zakte 2,1 procent. BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, heeft volgens financieel persbureau Bloomberg zijn belang in de chipmachinemaker flink verkleind.

In de MidKap was Air France-KLM een van de grootste stijgers met een plus van 1,7 procent. Air France maakte bekend vanaf 25 januari weer tussen Parijs en Tel Aviv te vliegen. Ook de vluchten op de Libanese hoofdstad Beiroet worden binnenkort hervat. KLM heeft de vluchten op Tel Aviv eerder opgeschort tot eind maart, en dat blijft voorlopig nog zo. Dit geldt ook voor dochtermaatschappij Transavia in Nederland.

Shell daalde 0,8 procent. Trump meldde dat zijn regering een nationale energienoodtoestand gaat uitroepen om de olie- en gaswinning in de VS aanzienlijk uit te breiden. Dat zou tot een toename van het olieaanbod kunnen leiden. De olieprijzen gingen door dit bericht eveneens omlaag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 76,45 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 79,54 dollar per vat. De euro was daarnaast 1,0419 dollar waard, tegen 1,0401 dollar een dag eerder.