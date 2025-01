Agractie: boeren demonstreerden ‘veilig’ en ‘ordelijk’

De VVD wil harder optreden tegen onder meer het blokkeren van snelwegen uit naam van het demonstratierecht. Maar volgens Van Zijtveld was het gebruik van de snelweg tijdens boerenprotesten waarbij duizenden boeren in landbouwvoertuigen de snelweg opreden, juist veiliger „dan als ze kriskras door het land waren gaan rijden”.

Tijdens een boerenprotest in juli 2022 gebeurde een dodelijk ongeluk, toen een trucker zijn voertuig stilzette op de A28. Het verkeer achter hem werd daardoor verrast. Een bestuurder zag de ontstane file te laat en botste met zijn bestelbus op een motorrijder, die daarop overleed. Zowel de bestuurder als de trucker die meedeed aan het protest van Agractie werden door de rechter veroordeeld.

„Dit is natuurlijk treurig”, zegt Van Zijtveld hierover. „Maar dit soort uitzonderingen heb je altijd. Ook buiten de snelweg. Onze insteek is altijd: het moet op een veilige manier.” Ze wijst erop dat boeren tijdens protesten ook onder politiebegeleiding op de snelweg reden. Dat komt volgens Van Zijtveld neer op „toestemming. Dus dat is een grijs gebied.”

„Als je het demonstratierecht wilt inperken, pak dan de rotte appels eruit”, zegt Van Zijtveld, bijvoorbeeld wanneer boeren asbest op de snelweg dumpen bij wijze van protest. Ze vraagt zich af of plannen zoals de VVD voorstelt „niet een grote groep raken die zich netjes aan de regels houdt”.

Overigens heeft Agractie volgens Van Zijtveld voorlopig geen nieuwe demonstraties op de planning.