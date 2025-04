Arbeidsinspectie wil ‘graag iets doen’ met onderzoek mensenhandel

Rijken constateert dat de Arbeidsinspectie „slechts” in 30 procent van de gevallen spreekt met een slachtoffer. In een steekproef bij 209 meldingen van misstanden bij de Arbeidsinspectie leidden er vier tot een opsporingsonderzoek. „Dit terwijl we zien dat de meeste meldingen signalen van mogelijke uitbuiting bevatten, waaronder dwang en dreiging”, aldus Rijken.

„Het rapport benoemt de zaken die goed gaan en onderkent waar verbeteringen mogelijk en al zijn doorgevoerd”, reageert de Arbeidsinspectie.

De Nationaal Rapporteur keek ook naar de politie en de Koninklijke Marechaussee, waar eveneens veel signalen van mensenhandel binnenkomen.