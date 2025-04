Tonnen boete voor zorgbureau dat diploma’s en VOG’s vervalste

De vervalste diploma’s werden gevonden in het kantoor van het bureau. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) was in 2020 een onderzoek begonnen, nadat „meerdere signalen” over malafide praktijken waren binnengekomen.

Volgens het OM heeft het bureau tussen september 2019 en juli 2020 ongediplomeerd personeel ingezet. Het grootste deel van de boete is een ontneming van geld dat het bureau daarmee heeft verdiend. Het OM rekent daar nog 134.000 euro bovenop.

De rol van de mensen die het bedrijf runden wordt nog onderzocht. Ook uitzendkrachten die valse documenten hebben gebruikt worden vervolgd, meldt het Functioneel Parket van het OM.