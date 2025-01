Wall Street licht hoger aan begin nieuwe termijn Trump

Trump dreigde eerder ook met Amerikaanse importheffingen op alle buitenlandse goederen, maar verklaarde dat hij nog niet klaar is om een dergelijke universele heffing in te voeren. De president wil eerst onderzoeken hoe eerlijk de handel is tussen de VS en andere landen, met speciale aandacht voor China, Canada en Mexico. Economen vrezen dat de Amerikaanse importtarieven zullen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog. De Chinese vicepremier Ding Xuexiang waarschuwde in een toespraak op het World Economic Forum in Davos dat een handelsoorlog „geen winnaars kent”.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 43.692 punten. De brede S&P 500-index steeg ook 0,5 procent, naar 6027 punten, en techgraadmeter Nasdaq won0,3 procent tot 19.688 punten. Maandag was Wall Street dicht vanwege Martin Luther King Day.

3M klom 4,7 procent. Het industrieconcern presteerde afgelopen kwartaal in lijn met de verwachtingen, maar gaf volgens kenners een sterke winstverwachting af voor dit jaar. Apple daalde 3,7 procent. De iPhone-maker werd door Jefferies op de verkooplijst gezet. De zakenbank waarschuwde daarbij voor een tegenvallende omzet van Apple.

Coinbase zakte 3,4 procent. Topman Brian Armstrong van de cryptobeurs zei in Davos veel investeringen te verwachten in cryptomunten onder Trump. De bitcoin steeg maandag naar een nieuw record van ruim 109.000 dollar door de hoop dat Trump de regelgeving rond digitale munten gaat versoepelen. Trump, die afgelopen weekend zijn eigen cryptomunt lanceerde, liet bij zijn aantreden echter nog niets los over het Amerikaanse cryptobeleid. Ook Trumps vrouw Melania lanceerde zondag een cryptomunt.

Amerikaanse toeleveranciers voor de olie-industrie Halliburton en SLB stegen 0,1 procent en 2,2 procent, na de aankondiging van Trump om een nationale energienoodtoestand uit te roepen om de olie- en gaswinning in de VS aanzienlijk uit te breiden. De olieprijzen gingen omlaag.