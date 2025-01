Starmer: steekpartijen Southport moeten een les zijn

In het verleden kwam de grootste dreiging uit goed georganiseerde organisaties als Al Qaida met een duidelijk politiek doel, zei Starmer. „Die dreiging is er natuurlijk nog steeds. Maar nu zien we daarnaast extreme gewelddaden die gepleegd worden door eenlingen, buitenbeentjes, jonge mannen in hun slaapkamer met toegang tot allerlei materiaal online, wanhopig om berucht te worden.”

In Southport werden drie meisjes van 9 jaar oud doodgestoken en raakten tien mensen gewond. De 18-jarige Axel Rudakubana bekende maandag tijdens zijn proces schuld. Hij was al drie keer doorverwezen naar een overheidsprogramma tegen radicalisering, maar steeds werd geconcludeerd dat hij daarvoor niet in aanmerking kwam. „Een oordeel dat duidelijk verkeerd was.” Hierdoor zijn de families van de jonge slachtoffers in de steek gelaten, aldus Starmer.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken doet sinds maandag onderzoek, zei Starmer in een verklaring. Dat richt zich op het falen van overheidsinstanties „dat eerlijk gezegd van de pagina’s spat”.

De steekpartijen in Southport waren in juli. Starmer zegt dat hij er nu pas over spreekt, omdat hij de rechtszaak tegen Rudakubana niet in gevaar wilde brengen. Als hij te vroeg informatie had geopenbaard „was de verachtelijke persoon die deze misdaden heeft gepleegd op vrije voeten gekomen”, aldus de premier.

De rechtbank in Liverpool doet donderdag uitspraak in de zaak tegen Rudakubana.