Internationaal verbond vakbonden: Trump geeft weinig om werkenden

„Ik denk niet dat hij zich bewust was van wat hij tijdens zijn eerste vier jaar heeft gedaan. Hij is geen president van de arbeiders geweest”, zei Triangle in de marge van het World Economic Forum in Davos.

Veel economen waarschuwen dat importheffingen en handelsoorlogen de inflatie opjagen, omdat de extra belastingen aan de grens vaak worden doorberekend aan consumenten. Triangle vreest de effecten op de portemonnee van arbeiders. „Inflatie is altijd een aanval op de koopkracht van werkenden, want in bijna geen enkel land worden ze gecompenseerd voor de inflatie”, zegt hij tegen persbureau AFP.

Trump werd maandag geïnaugureerd in het bijzijn van eigenaren en bazen van grote Amerikaanse bedrijven, zoals Elon Musk (Tesla, SpaceX, X), Jeff Bezos (Amazon) en Mark Zuckerberg (Meta). Onlangs meldde hulporganisatie Oxfam Novib dat het vermogen van de rijksten op aarde in een jaar met 2000 miljard dollar is gestegen. Volgens Triangle zorgt de groeiende concentratie van rijkdom in handen van een kleine groep voor toenemende spanningen.

„Arbeiders krijgen geen eerlijk deel van de welvaart waaraan ze hebben bijgedragen, dat is niet houdbaar. Dat maakt het onmogelijk om een stabiele maatschappij op te bouwen. We riskeren wereldwijd een explosie van ongenoegen”, zegt Triangle.