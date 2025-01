Gemeente Haarlemmermeer wil onderzoek naar loterij evangelische kerk

”Win een iPhone16” en ”€ 2.5K aan prijzen” stond er op flyers waarmee River Church in december jongeren uitnodigde voor een kerstfeest met ”spellen, prijzen en eten”. Volgens de regionale omroep NH Nieuws waren er ook tickets naar attractiepark Walibi of cadeaubonnen te winnen.

BVNL-raadslid Paul Meijer heeft er vorige week vragen over gesteld in de gemeenteraad. „In hoeverre mag dat? River Church hanteert heel erg TikTok en Snapchat om jeugd te indoctrineren en naar haar toe te lokken.”

Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven, die sprak van „zorgelijke ontwikkelingen bij River Church”, zei voor de loterij geen melding of vergunningsaanvraag te hebben gezien. Voor grote loterijen is een vergunning vereist, kleinere behoeven alleen te worden gemeld. „We weten ook niet hoe groot die prijzenpot was. De Kansspelautoriteit is bevoegd gezag voor toezicht en handhaving. Die hebben we dan verzocht dit na te gaan kijken.”

Raadslid Meijer had meer bedenkingen bij River Church. „Wat daar gebeurt, kan gewoon niet. Duivels uitdrijven, homogenezing, verslaafden waren in één keer genezen. Is dit vrijheid van meningsuiting? Homogenezing mag sowieso niet.”

„Hoe vreselijk wij beiden dit soort praktijken ook vinden, ze zijn heel lastig aan te pakken zolang ze binnen godsdienst vallen”, antwoordde burgemeester Schuurmans. Samen met een wethouder wil ze een gesprek met River Church aangaan. „Verder kunnen wij heel weinig doen. Vrijheid van godsdienst is in Nederland een grondrecht.”

Voedselbank

River Church heeft in een korte verklaring tegenover NH Nieuws op de commotie over het kerstfeest gereageerd. „We begrijpen dat de manier waarop we onze kerstactie hebben aangepakt misschien niet goed overgekomen is. Ons doel was simpel: iets goeds doen voor jongeren en gezinnen in onze gemeenschap, vooral tijdens Kerst. We weten dat niet alle gezinnen cadeaus voor hun tieners kunnen kopen. Met deze actie wilden we hen een steuntje in de rug geven. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld 5000 euro gedoneerd aan de Voedselbank Haarlemmermeer om ook breder hulp te bieden.”

„Wat we lastig vinden, is dat er zorgen lijken te zijn dat jongeren naar een kerk komen”, voegde River Church er nog aan toe. „Wij geloven juist dat een kerk geen gevaarlijke plek is. Integendeel: het is een veilige, warme en multiculturele gemeenschap waar iedereen welkom is. We delen een boodschap van liefde, genade en hoop, juist in een tijd waarin veel mensen te maken hebben met eenzaamheid en andere uitdagingen.”