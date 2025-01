Test: duurzaam eten en drinken tijdens het werk

Vergeet het ouderwetse broodtrommeltje boordevol bammetjes met kaas. Wie naar kantoor gaat, wil op z’n minst wat variatie. Als daar een salade of zelfs een opwarmmaaltijd bij kan, is dat natuurlijk helemaal geweldig. Maar daarvoor heb je wel de juiste tools nodig. Die zijn er anno 2025 in overvloed: van broodtrommels met opwarmfunctie tot multifunctionele lunchboxen.

Tot die laatste categorie behoort de Nestable Bento Box van Umami. Die naam klinkt behoorlijk indrukwekkend, maar beschrijft simpelweg het product: een stapelbare broodtrommel, die je met behulp van twee uitneembare tussenschotjes zelf kunt indelen. Want ja, zo’n broodtrommel met tussenschotsysteem heet gewoonweg een Bento.

De Nestable Bento Box won in 2024 een Red Dot Design Award vanwege het slimme ontwerp. Want eigenlijk bestaat het product niet uit één lunchbox, maar uit twee. Zo kun je twee verschillende gerechten –bijvoorbeeld boterhammen en een maaltijdsalade– meenemen zonder dat ze onderweg door elkaar worden gehusseld. Gebruikers kunnen beide bakjes op elkaar plaatsen. Een speciaal deksel met elastiek houdt ze vervolgens bij elkaar.

Dat deksel –gemaakt van hout– herbergt een handig geheim: een bestekset, die bestaat uit een vork, mes, lepel en eetstokjes. Neem je een maaltijd mee naar je werk, dan hoef je dus nooit op zoek naar eetgerei.

Beide bakjes –het een heeft een inhoud van 900 ml en het ander kan 600 ml herbergen– zijn bovendien voorzien van een hermetisch afsluitbaar deksel met een luchtdicht ventiel. Zo blijft je eten goed en kun je het gemakkelijk opwarmen.

Mocht je voor een maaltijdsalade gaan, dan kun je in twee kleine bijpassende potjes dressings of toppings meenemen.

Dat maakt de Nestable Bento Box, die op het deksel na ook nog eens vaatwasserbestendig is, een praktische oplossing voor zowel grote als kleine eters, wat ze ook mee naar kantoor nemen. Het elastiek blijkt bij gebruik vooral praktisch als je de trommels niet te vol stopt én beide bakjes stapelt. Goed opletten dus als je maar één bakje meeneemt, zodat je niet alsnog je bammetjes (of salade) onder in je tas hebt liggen.

Umami, Nestable Bento Box, € 44,99 via umami-bento.com