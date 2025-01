Biotechnoloog Pharming maakt opvolger De Vries bekend

De Vries kondigde in oktober vorig jaar zijn vertrek aan bij het beursgenoteerde bedrijf. Hij zei toen dat het het juiste moment was „om plaats te maken voor een opvolger”. De Vries treedt terug uit de raad van bestuur zodra de aandeelhouders Chouraqui hebben benoemd.

De 54-jarige Chouraqui, geboren in Frankrijk, heeft de Amerikaanse nationaliteit. Tot voor kort werkte hij bij een van de grootste biotechnologie-investeringsmaatschappijen in de Verenigde Staten. „Ik voel me vereerd dat ik de leiding van Pharming mag overnemen, voortbouwend op het sterke fundament, en dat ik kan aantreden op een moment waarop ik Pharming kan voortstuwen naar de volgende groeifase op het gebied van zeldzame aandoeningen”, zegt hij in een verklaring.