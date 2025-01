Trump ontslaat vier functionarissen, zegt dat nog duizend volgen

„Mijn presidentiële kantoor voor personeelszaken is actief bezig om meer dan duizend mensen die zijn benoemd door de president van de vorige regering en die niet passen bij onze visie om Amerika weer groots te maken aan te merken en te verwijderen”, schrijft hij op Truth. Hij heeft hiervoor ook een presidentieel besluit getekend op de eerste dag van zijn nieuwe presidentstermijn.

De vier die ontslagen zijn, werkten bij verschillende takken van de regering. Het gaat om de bekende kok en activist José Andrés, die in een adviescommissie over sport en voeding zat, voormalig topmilitair Mark Milley die zich bezighield met infrastructuur, oud-diplomaat Brian Hook en de voormalige burgemeester van Atlanta Keisha Lance Bottoms. Milley en Hook waren in het verleden ook door Trump op belangrijke posten geplaatst.

„You’re fired”, sluit Trump zijn Truth-bericht in kapitalen af. Dat was zijn bekende kreet in de realitytelevisieshow The Apprentice. Het bericht over de vier ontslagen is zijn eerste Truth-post sinds hij maandag begon aan zijn tweede presidentstermijn.