Autoverkoop in EU stagneert door minder vraag elektrische auto’s

De totale verkoop in de EU nam vorig jaar licht toe met 0,8 procent tot ruim 10,6 miljoen voertuigen. In Frankrijk daalden de verkopen met ruim 3 procent en in Duitsland met 1 procent. In Italië bleef de daling beperkt tot een half procent en in Spanje was sprake van een groei van meer dan 7 procent.

De verkoop van volledig elektrische auto’s in de EU zakte in 2024 met 5,9 procent tot bijna 1,45 miljoen. Wereldwijd staat de vraag naar elektrische auto’s onder druk, mede doordat steeds meer overheden hun subsidies voor de voertuigen afbouwen. Vooral in Duitsland (min 27,4 procent) was de daling bijzonder groot. In Nederland, waar veel bedrijven werknemers verplichten een elektrische auto te kiezen als auto van de zaak, ging de verkoop vorig jaar met 16 procent omhoog.

Het marktaandeel van auto’s met batterijen in de EU kwam vorig jaar uit op 13,6 procent. Benzineauto’s bleven in 2024 het populairst met een marktaandeel van meer dan 33 procent, gevolgd door hybride-elektrische auto’s met een marktaandeel van bijna 31 procent. Het marktaandeel van diesels nam af tot bijna 12 procent.

De totale autoverkopen in Nederland stegen in 2024 met 3,1 procent tot ruim 381.000 voertuigen. De kenners van ING verwachten dat de Nederlandse verkoop dit jaar met 3 procent terugvalt naar 370.000, waarbij vooral de zakelijke rijder de elektrificatie gaande houdt in 2025. Dit komt mede doordat zakelijke rijders nog willen profiteren van het laatste jaar met lagere bijtelling. Particulieren blijven volgens ING terughoudend met nieuwe elektrische auto’s door het schrappen van belastingvoordelen en kiezen vaker voor occasions. ING verwacht dat er ook in 2025 ruim meer dan 2 miljoen tweedehands modellen van eigenaar verwisselen, waarmee het een nieuw recordjaar kan worden.