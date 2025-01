Pakketje bestellen? Dat kan nu ook met herbruikbare doos of zak

Een kartonnen doos in elkaar stampen die is gebruikt om een pakket van een webwinkel te versturen, is verleden tijd als het aan Boxo ligt. De oprichters van dit bedrijf leveren herbruikbare verpakkingen en zakken aan webwinkels. De consument kan deze inklapbare dozen terugbrengen bij speciale inleverpunten en krijgt het statiegeld terug, net als bij een bierkratje.

„Iedereen kent wel dat beeld van de volle papiercontainer waar iemand nog een doos bij probeert te proppen”, zegt Lucas Hullegie (37), een van de drie oprichters van Boxo. „Het aantal onlinebestellingen is de afgelopen jaren enorm toegenomen en dus ook het gebruik van kartonnen wegwerpdozen en plastic zakken. Per dag zijn er 2 miljoen pakketten onderweg. Dat kan beter, dachten wij.”

Inleverpunten

De jonge ondernemers hebben inmiddels afspraken met vijf webwinkels, waaronder interieurbedrijf &Meer en outdoorfirma Kathmandu. Die nemen de herbruikbare dozen en zakken af en verzenden daarin hun spullen. Klanten van deze bedrijven kunnen deze verpakkingen op diverse locaties weer inleveren.

„Karton recyclen kost ontzettend veel energie” - Lucas Hullegie, mede-oprichter Boxo

Er zijn afspraken met een aantal winkels en andere organisaties die dienen als ”inleverpunten” in dertien steden en regio’s, waaronder Amsterdam, Den Haag, Tiel en de Noordoostpolder. Woensdag kwam daar Utrecht bij. Daar kunnen de dozen en zakken worden ingeleverd bij onder meer Bruna op het Centraal Station, outdoorwinkel Kathmandu, een kringloopcentrum en een kinderboerderij.

„Voor een webwinkel is hergebruik van de verpakking veel goedkoper dan een kartonnen doos kopen die na het verzenden wordt weggegooid”, zegt Hullegie. De webwinkels dragen 99 cent per verpakking af aan Boxo voor gebruik van het retoursysteem. Ze vragen aan klanten die kiezen voor een herbruikbare verpakking om 3,95 euro statiegeld te betalen. Dat geld krijgt een klant terug als de doos of de zak terugkomt bij een inleverpunt. Ze kunnen de herbruikbare verpakking ook gebruiken voor een eventuele retourzending.

Duurzame consumenten

Boxo laat de dozen in allerlei formaten maken van steenpapier en van gerecycled plastic. De zakken waarin bijvoorbeeld kleding zit die online wordt besteld, is gemaakt van oude grote plastic zakken, zogeheten big bags.

Het bedrijf bestaat al sinds 2021 en werkte vier jaar aan de ontwikkeling van het hergebruiksysteem. Sinds oktober wordt dat in de praktijk gebracht. „Wij willen samenwerken met webwinkels en met inleverpunten, maar ik verwacht dat we nog jaren bezig zijn met het uitbouwen van een groter systeem”, zegt Hullegie.

„We moeten nog meer ervaring opdoen en antwoorden krijgen op een aantal vragen. Bijvoorbeeld: hoe vaak moeten de dozen worden gereinigd of gerepareerd en hoeveel inleverpunten hebben we nodig? Duurzame consumenten gaan wel meedoen, maar bereiken we ook de mensen die minder hebben met duurzaamheid? Sommige webwinkels proberen klanten te stimuleren om voor een circulaire verpakking te kiezen. Die rekenen een kwartje extra als je kiest voor een wegwerpverpakking van karton.”

Hoe duurzaam is een doos van gerecycled plastic vergeleken met een doos van karton die als oud papier kan worden hergebruikt? „Het is gewoon jammer als een verpakking na één keer gebruiken wordt weggegooid. Karton recyclen kost ontzettend veel energie. Bovendien zijn de vezels van een doos slechts vijf keer opnieuw te gebruiken, waardoor er bij gerecyclede dozen ook nieuwe pulp nodig is. Fashion for Good, een organisatie die bezig is met innovatie in de mode-industrie, en dus ook met verpakkingen, berekende dat bij hergebruik tot 90 procent minder kooldioxide vrijkomt dan bij het eenmalig gebruik van een kartonnen doos.”