ABC: Trump werkt aan gratieverlening Capitoolbestormers

Aanhangers van Trump bestormden destijds het Capitool nadat hij zonder bewijs had volgehouden dat hij de presidentsverkiezingen door fraude had verloren. In het parlementsgebouw waren politici bijeengekomen om de uitslag te bekrachtigen.

CNN bericht dat ongeveer 1100 relschoppers al een straf opgelegd hebben gekregen. Die hebben ze vaak al uitgezeten.

ABC meldt dat ook gratie wordt verleend aan aanhangers die waren veroordeeld voor gewelddadige aanvallen op de politie. Relschoppers die nog in de cel zitten, kunnen zo vrijkomen.

De krant The New York Times bericht dat aanhangers van Trump zich verzamelen bij een gevangenis in Washington waar meerdere Capitoolbestormers worden vastgehouden. De mensen bij het gebouw willen de gedetineerden begroeten als ze worden vrijgelaten.

Bij de gevangenis stond volgens een verslaggever aanvankelijk een tiental Trump-fans, maar dat aantal groeit. Het zou gaan om mensen die gerekend kunnen worden tot de fanatiekste aanhangers van de president.