Regering Trump stelt waarnemend defensieminister aan

Salesses was eerder de plaatsvervangend directeur van een afdeling van de Amerikaanse strijdkrachten, de Washington Headquarters Services.

Trump wil Hegseth als minister van Defensie, maar de oud-presentator van Fox News is omstreden. Hij werd eerder beschuldigd van seksueel wangedrag en alcoholmisbruik. Tijdens hoorzittingen in het Amerikaanse Congres toonden verschillende Democratische senatoren zich vorige week zeer kritisch over de benoeming van Hegseth.

De Amerikaanse president liet eerder al weten nog steeds achter de benoeming te staan. Naar verwachting wordt later deze week gestemd over zijn kandidatuur.