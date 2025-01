Trump beëdigd als 47e president van de Verenigde Staten

De plechtigheid zou eigenlijk buiten plaatsvinden, maar is vanwege de kou naar binnen verplaatst. Trump legde daardoor de ambtseed af in het parlementsgebouw dat zijn aanhangers vier jaar geleden bestormden na zijn verkiezingsnederlaag.

De 78-jarige Trump is de oudste persoon in de Amerikaanse geschiedenis die is beëdigd als president. Zijn voorganger Joe Biden was bij zijn aantreden enkele maanden jonger.

Trump was ook de 45e president van zijn land. Hij verloor in 2020 de presidentsverkiezingen van de Democraat Biden, maar maakte daarna een politieke comeback. Het is de tweede keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een president na zo’n nederlaag opnieuw de verkiezingen wint. Grover Cleveland ging hem hierin voor.

De Amerikanen hebben daarnaast nog nooit een president gekregen met een strafblad. Een jury in New York oordeelde vorig jaar dat Trump verantwoordelijk is voor het manipuleren van zakelijke documenten na een zwijggeldbetaling aan pornoster Stormy Daniels. Die zegt het bed met hem gedeeld te hebben. Het stond een grote verkiezingsoverwinning van Trump later niet in de weg.

De aanloop naar de presidentsverkiezingen verliep vorig jaar chaotisch. Trump overleefde in juli een moordaanslag in Pennsylvania, waar hij tijdens een campagnebijeenkomst werd beschoten. Diezelfde maand trok zijn rivaal Biden zich terug als presidentskandidaat na discussie over zijn geschiktheid.

Biden woonde de beëdiging van Trump maandag bij. De Democraat heeft het belang benadrukt van een vreedzame machtsoverdracht. Trump was vier jaar geleden niet aanwezig bij de inauguratie van zijn opvolger. De Republikein hield toen zonder bewijs vol dat hij de verkiezingen door fraude had verloren.

Naast Biden waren onder meer voormalige presidenten en invloedrijke personen uit de techindustrie aanwezig bij de inauguratie. Meta-topman Mark Zuckerberg, X-baas Elon Musk en Amazon-oprichter Jeff Bezos hadden prominente plekken in de zaal, in de buurt van toekomstige bewindslieden en familieleden van Trump.

De huidige ambtsperiode van Trump duurt tot januari 2029. Hij kan geen derde ambtsperiode krijgen, dat is verboden. Bij zijn vertrek uit het Witte Huis is Trump 82 jaar. Hij zou dan nipt het leeftijdsrecord breken van Biden, momenteel de oudste zittende president in de geschiedenis.