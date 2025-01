Beurskoersen Damrak omhoog in aanloop naar inauguratie Trump

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen op het Damrak, sloot 0,4 procent hoger op 917,51 punten. De MidKap klom eenzelfde percentage tot 846,02 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent. De Amerikaanse beurzen blijven de hele dag dicht vanwege Martin Luther King Day.

PostNL behoorde maandag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs, na een winstalarm. De post- en pakketbezorger heeft naar eigen zeggen een financieel teleurstellend jaar achter de rug, waarin de winst lager uitviel dan verwacht. PostNL heeft het al langer moeilijk door de krimpende postmarkt. Ook kampt het bedrijf met hogere loonkosten en een hoger dan verwacht ziekteverzuim. Daarnaast werd in het vierde kwartaal minder kerstpost verstuurd dan eerder ingeschat. Het aandeel eindigde 5,9 procent lager. PostNL is de afgelopen jaren fors in waarde gedaald. De koers staat nu onder de 1 euro per aandeel. In mei 2021 was dat nog meer dan 4,80 euro.

Staalconcern ArcelorMittal (plus 2,3 procent) ging aan kop in de AEX. In de MidKap viel Fagron op met een koerssprong van ruim 6 procent. Het apothekersbedrijf werd door ING en Kepler Cheuvreux op de kooplijst gezet. Fitnessketen Basic-Fit was de grootste daler, met een min van 2,3 procent.

Fastned zakte 1,4 procent. Investeringsbank Berenberg verlaagde het koersdoel voor het aandeel, na de tegenvallende update van de uitbater van snellaadstations.

In Frankfurt klom Commerzbank 2,7 procent. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times overweegt de Duitse bank duizenden banen te schrappen. Commerzbank zou daarmee de ongewenste toenadering van UniCredit, de grootste bank van Italië, willen afweren.

De euro was 1,0401 dollar waard, tegen 1,0295 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,6 procent in prijs tot 76,67 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder op 79,71 dollar per vat.