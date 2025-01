Capital One Arena stroomt vol met Trump-aanhangers

Vanwege de kou werd de inauguratie van Trump, die doorgaans buiten bij het Capitool wordt gehouden, naar een zaal binnen in het parlementsgebouw verplaatst. Om die reden is de Capital One Arena, een overdekt sportstadion, ingericht zodat mensen die de plechtigheid wilden bezoeken deze alsnog live kunnen volgen via grote schermen. Trump gaat na zijn inauguratie zelf ook naar de arena, waar hij zijn aanhangers toespreekt.

In het stadion is een podium met daarop een bureau neergezet, waar Trump een aantal belangrijke decreten zal ondertekenen. Ook is er later op de dag een presidentiële parade in de arena.