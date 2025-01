Europese consument nog steeds de dupe van ‘geoblocking’

Geografische blokkering of geoblocking verhindert klanten om producten of diensten, zoals reizen, smartphones, boeken en kleding via buitenlandse websites te kopen tegen bijvoorbeeld lagere prijzen. Hoewel er al sinds 2018 een Europese verordening is die dergelijke discriminatie op grond van nationaliteit of verblijfplaats moest aanpakken, levert deze volgens de rekenkamer nog steeds praktische uitdagingen op in de lidstaten.

In het rapport staat onder meer dat consumenten en ook bedrijven vaak over het algemeen niet goed op de hoogte zijn van de regels. Daarnaast verschillen de handhavingsmaatregelen tegen ondernemingen die de regels overtreden aanzienlijk tussen de lidstaten. Boetes variëren van 26 euro tot 5 miljoen euro en worden in sommige gevallen berekend op basis van de omzet van een bedrijf.

De deskundigen van de Europese Rekenkamer pleiten ervoor de handhaving meer te standaardiseren. Ook komen ze met het advies de regels tegen geoblocking uit te breiden naar sectoren zoals audiovisuele diensten die nog niet worden bestreken. Dan gaat het bijvoorbeeld om filmdistributiediensten, streamingplatforms en radio en televisie. Daar is sprake van auteursrechtelijk beschermde inhoud en daarvoor werd eerder nog een uitzondering gemaakt.