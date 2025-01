Biden ontvangt aankomende president Trump in Witte Huis

Samen met zijn vrouw Jill wachtte Biden Trump en zijn vrouw Melania op bij de ingang van de ambtswoning, waar hij hem „welkom thuis” toesprak. Kort daarvoor plaatste de president een selfie van hem en zijn vrouw voor het Witte Huis. „Nog een selfie voor vertrek. We houden van je Amerika”, staat als tekst bij de foto van het paar.

Eerder ontvingen vicepresident Kamala Harris en haar man Doug Emhoff ook hun opvolgers J.D. Vance en diens vrouw Usha Vance.

De ontmoeting in het Witte Huis voorafgaand aan de inauguratie is een traditie die teruggaat tot 1837 toen president Andrew Jackson zijn opvolger Martin Van Buren ontving. In 2021 doorbrak Trump na zijn eerste termijn deze traditie door Biden niet uit te nodigen.

Na afloop vertrekt Trump richting het Capitool, waar hij om 12.00 uur lokale tijd (18.00 uur Nederlandse tijd) zijn eed aflegt. Door de kou vindt de inauguratie dit jaar binnen plaats.

Biden bevestigde volgens CNN dat hij in zijn Oval Office een brief heeft achtergelaten voor zijn opvolger. Hij trad verder niet in detail over wat hij precies heeft geschreven. „Dat is tussen Trump en mij.”