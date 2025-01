WSJ: Trump komt nog niet met nieuwe importheffingen

Volgens de krant wil Trump dat federale overheidsinstanties onderzoeken hoe eerlijk de handel is tussen de VS en andere landen, met speciale aandacht voor China, Canada en Mexico. Dit betekent dat zij bestaande handelsafspraken onder de loep nemen en nagaan of deze landen zich aan de regels houden. Daarnaast wil Trump laten onderzoeken of andere landen hun valuta op een oneerlijke manier gebruiken om handelsvoordelen te behalen.

Vooral de handelsdeal met China uit 2020 en de afspraken in het handelsakkoord tussen de VS, Canada en Mexico krijgen extra aandacht. In 2026 worden de afspraken met Canada en Mexico opnieuw geëvalueerd, en Trump wil zich daar goed op voorbereiden.